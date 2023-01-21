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Зампостпреда РФ при ОБСЕ призвал сохранить контакты Запада с Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Контакты западных государств с Россией необходимо поддерживать во избежание «экзистенциальных рисков», связанных с кризисом на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич. Текст его выступления 20 января опубликовала пресс-служба российского МИДа.

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«Наша общая задача — сохранить каналы коммуникации, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию, а впоследствии выйти на какие-то параметры сосуществования», — говорится в заявлении.

Буякевич подчеркнул, что любые шаги, направленные на защиту дипломатических усилий, соответствуют интересам международного сообщества.

В этот же день председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли отметил, что Москве и Киеву «пора сесть за стол переговоров».

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что украинский конфликт закончится дипломатией, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом наступит финал спецоперации РФ.

До этого, 18 января, постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль призвала заранее готовить почву для российско-украинских переговоров. Она отметила богатый опыт Осло в качестве посредника в мирных процессах.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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