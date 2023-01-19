Президент Польши спрогнозировал исход конфликта на Украине

Украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Об этом в четверг, 19 января, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Давосе. Его выступление транслировало польское телевидение.

Политик подчеркнул, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса. Дуда пояснил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт совершенно точно закончится за столом переговоров.

«Наверняка так. Таков есть порядок вещей <...> Наверняка и [этот конфликт] так же закончится… рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал Дуда.

При этом, по словам президента Польши, в настоящее время условий для переговоров якобы нет.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой, судя по украинскому законодательству.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за Россией благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, 13 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Еще в декабре 2022 года президент Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».