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Песков напомнил о законодательном запрете Киева вести переговоры с Москвой

Песков: Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой, судя по украинскому законодательству
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой, судя по украинскому законодательству, Об этом в среду, 18 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что Украина не против диалога с Россией.

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Тогда Никифоров уточнил, что диалог должен быть основан на универсальных принципах международного права. Принципы, о которых идет речь, это уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству права.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, приемлемы ли для России такие принципы.

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран. Кроме того, Полищук указал, что при возобновлении переговоров с Киевом должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

Тогда же Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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