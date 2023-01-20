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Постпред Норвегии призвала готовить почву для переговоров Украины с РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Почву для российско-украинских переговоров следует подготовить заранее. Такое мнение в среду, 18 января, высказала постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль в статье для The Economist.

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«Мы, международное сообщество и ООН, должны <...> начать работу уже сейчас, чтобы быть готовыми оказать эффективную поддержку дипломатических усилий, когда обе стороны захотят вести переговоры», — подчеркнула автор публикации.

Она отметила богатый опыт Норвегии в качестве посредника в мирных процессах. По словам Юуль, в каждом случае наблюдалась закономерность: оперативное создание каналов для диалога и поддержание контактов между противниками даже в период боевых действий повышают шансы на дипломатический успех в итоге.

Также постпред добавила, что переговоры требуют участия наиболее влиятельных фигур с каждой стороны — в таком случае работа над поиском компромисса будет проходить гораздо эффективнее. Наконец, она привела зерновую сделку в подтверждение того, что договориться с Москвой и Киевом вполне реально.

В этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр также добавил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 января отметил, что камнем преткновения является восприятие данных принципов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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