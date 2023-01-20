В США предрекли завершение конфликта на Украине за столом переговоров
Конфликт на Украине должен завершиться переговорами между Киевом и Москвой. Об этом заявил 20 января председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
«Эти боевые действия, как и многие другие, должны закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения. Пора русским и украинцам сесть за стол переговоров», — сказал он в ходе встречи контактной группы по поддержке Украины на немецкой авиабазе Рамштайн.
Американский военный добавил, что, по его мнению, в текущем году будет весьма трудно вытеснить российские силы со всей территории Украины.
Ранее в этот день «Известиям» в российском парламенте заявили, что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, добавил политик.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса.
Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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