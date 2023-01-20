Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала с ЛГБТ-акцией

Андрей Емелин — первый тренер российского защитника американского ХК «Филадельфия» Ивана Проворова — 20 января заступился за своего бывшего подопечного после скандала из-за отказа хоккеиста участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Скандальная игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался это делать. Спортсмен объяснил свой выбор религиозными убеждениями

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», — приводит слова Емелина агентство REGNUM.

Первый тренер хоккеиста также пожелал спортсмену стать капитаном «Филадельфии» и в будущем завоевать Кубок Стэнли.

Также 20 января телеведущий Fox News Такер Карлсон в прямом эфире назвал героем Проворова после его отказа поддержать ЛГБТ.

При этом канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал руководство клуба, которое разрешило Проворову выйти на игру после отказа участвовать в акции.

Накануне руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сделало заявление о том, что хоккеисты имеют право самостоятельно принимать решения, в каких акциях им принимать участие. «Мы продолжаем поощрять точки зрения игроков по социальным и культурным вопросам», — подчеркнули в НХЛ.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Проворова. По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть хоккеиста, — маразм.