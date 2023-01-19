НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что игроки могут решать сами, какие инициативы поддерживать. Соответствующее заявление лига сделала 18 января на фоне отказа российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата.

«Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков. Клубы решают, кому, когда и как это отмечать — с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать», — говорится в заявлении, которое приводит издание ESPN.

При этом в НХЛ отметили, что продолжают поддерживать высказывания хоккеистов по социальным и культурным вопросам.

Ранее в этот день канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерз», который разрешил своему игроку Ивану Проворову выйти на игру после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался от участия в акции.

В свою очередь, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями.

Также бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Проворова. По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть хоккеиста — маразм.