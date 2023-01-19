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НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

НХЛ выступила с заявлением по ситуации с отказом Проворова участвовать в ЛГБТ-акции
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Icon Sportswire/Joel Auerbach
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что игроки могут решать сами, какие инициативы поддерживать. Соответствующее заявление лига сделала 18 января на фоне отказа российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата.

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«Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков. Клубы решают, кому, когда и как это отмечать — с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать», — говорится в заявлении, которое приводит издание ESPN.

При этом в НХЛ отметили, что продолжают поддерживать высказывания хоккеистов по социальным и культурным вопросам.

Ранее в этот день канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерз», который разрешил своему игроку Ивану Проворову выйти на игру после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался от участия в акции.

В свою очередь, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями.

Также бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Проворова. По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть хоккеиста — маразм.

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