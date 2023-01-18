В Канаде призвали наказать хоккеиста из РФ за отказ поддержать акцию ЛГБТ
Канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерз», который разрешил своему игроку Ивану Проворову выйти на игру после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался от участия в акции.
«Филадельфия» обязана была отреагировать и не позволить ему принять участие в матче. Свобода слова не освобождает вас от последствий ваших заявлений или действий», — написал комментатор по итогам матча, добавив, что россиянина необходимо отстранить от игр.
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, в свою очередь, заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями, сообщает «Спорт-Экспресс».
В результате игры «Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» со счетом 5:2.
В ноябре прошлого года в Катаре, где с 20 ноября по 18 декабря проходил чемпионат мира по футболу, власти отказали в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого был нанесен лозунг ЛГБТ. Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера.