В Канаде призвали наказать хоккеиста из РФ за отказ поддержать акцию ЛГБТ

В Канаде осудили россиянина Проворова за участие в матче НХЛ после отказа от акции в поддержку ЛГБТ

18 января 2023, 14:38 0

Фото: Global Look Press/IMAGO/Icon Sportswire/Kyle Ross