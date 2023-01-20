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Ведущий Fox News назвал героем хоккеиста из РФ из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Телеведущий Fox News Карлсон назвал героем российского хоккеиста «Филадельфии Флайерc» Проворова из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
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Фото: Global Look Press/Kyle Ross/Icon Sportswire via ww
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Телеведущий Fox News Такер Карлсон в прямом эфире назвал героем российского защитника хоккейного клуба «Филадельфия Флайерc» Ивана Проворова за отказ поддерживать ЛГБТ-движение своим участием в акции.

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«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» — выразил недоумение Карлсон.

Трансляция ведется на YouTube-канале Flexible 20 января.

Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» состоялась ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, но Проворов отказался участвовать в этом. Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями.

В этот же день руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сделало заявление о том, что хоккеисты имеют право самостоятельно принимать решения, в каких акциях им принимать участие. «Мы продолжаем поощрять точки зрения игроков по социальным и культурным вопросам», — подчеркнули в НХЛ. Проворов отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата.

Тем временем канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерс», который разрешил своему игроку Проворову выйти на игру после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Проворова. По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть хоккеиста, — маразм.

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