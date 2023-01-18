Цзю поддержал хоккеиста Проворова, отказавшегося надевать ЛГБТ-свитер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал выступающего в НХЛ за клуб «Филадельфия Флайерз» российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался от участия в акции.

«Я поддерживаю нашего хоккеиста», — отметил Цзю в разговоре с «Известиями».

По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть Проворова, — маразм.

«Я рад, что он нормальный мужик», — добавил боксер.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями, сообщает «Спорт-Экспресс».

В свою очередь канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерз» и призвал наказать Проворова.