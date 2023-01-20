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Политолог оценил вероятность массовых протестов в Польше из-за конфликта на Украине

Политолог Денисов оценил вероятность массовых протестов в Польше из-за втягивания страны в конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Filip Radwanski
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Предпосылок для массовых акций протеста в Польше нет. Об этом 20 января в беседе с «Известиями» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на высказывание экс-посла Луганской Народной Республики Родиона Мирошника о том, что в Польше могут начаться народные волнения после заявления начальника ее Генштаба Раймунда Анджейчака о невозможности для Киева противостоять РФ из-за нехватки ресурсов.

«Предпосылок для массовых акций протеста в Польше не прослеживается. Это свидетельствует из ряда социологических исследований, которые там проводятся. Польша является одной из ключевых стран в Европе, в которой общество максимально поддерживает позицию Украины в рамках спецоперации и настроена на дальнейшую поддержку», — сказал Денисов.

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При этом эксперт отметил, что если помощь Украине будет негативно сказываться на жизни поляков, то народные волнения всё же возможны.

«Если дальнейшие события будут значительно влиять на благосостояние людей, на комфорт существования людей, если проблема беженцев с Украины будет раздражать польский социум, то вероятно, что позиция Варшавы может значительно поменяться», — заключил он.

Днем ранее Анджейчак в беседе с Польским агентством печати заявил, что у Москвы сохраняются внушительные объемы ресурсов для ведения боевых действий, в то время как Киев расходует свои запасы с огромной скоростью. По его словам, Украина может просто не выдержать этого истощения, а Россия по-прежнему остается большой и сильной.

16 января бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России в конфликте на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев.

В ответ на это первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что среди поляков зреет недовольство тем, что их сограждане участвуют в военных действиях на Украине, а украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» на территории Польши.

В декабре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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