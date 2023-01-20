Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине

В Польше могут начаться народные волнения после заявления начальника ее Генштаба Раймунда Анджейчака о невозможности для Киева противостоять РФ из-за нехватки ресурсов. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в пятницу, 20 января.

По словам Мирошника, такие заявления говорят о том, что польские военные начинают понимать, что Польшу следующей бросят против России, когда Украина падет. Однако свернуть с намеченного властями Польши пути страна уже не может. Он отметил, что Варшава уже слишком глубоко увязла в конфликте на Украине, передает «Газета.Ru».

«Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за затухающей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение. Но независимо от этого, отступить Польша уже не может», — сказал ТАСС Мирошник, добавив, что тем не менее осознание польским населением своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши.

Днем ранее Анджейчак в беседе с Польским агентством печати заявил, что у Москвы сохраняются внушительные объемы ресурсов для ведения боевых действий, в то время как Киев расходует свои запасы с огромной скоростью. По его словам, Украина может просто не выдержать этого истощения, а Россия по-прежнему остается большой и сильной.

Тогда же президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса.

До этого, 18 января, президент России Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за Россией благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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