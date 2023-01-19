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В Польше указали на невозможность для Киева противостоять РФ из-за нехватки ресурсов

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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У Москвы сохраняются внушительные объемы ресурсов для ведения боевых действий, в то время как Киев расходует свои запасы с огромной скоростью. Такую позицию озвучил начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в рамках беседы с Польским агентством печати.

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«Мы должны смотреть также с финансовой перспективы, экономической, политической, демографической, социальной. С финансовой точки зрения всё выглядит не так хорошо. У России по-прежнему есть средства на проведение СВО. До конфликта у россиян было $600 млрд резерва, $300 млрд заморожены международными финансовыми центрами. То есть если тратить до $100 млрд в год, то там еще есть деньги на два года», — пояснил он.

Анджейчак подчеркнул, что мобилизационный резерв у российской армии также остается довольно высок и мобилизовать для ведения боевых действий несколько сотен тысяч человек не является невозможной задачей.

Начальник генштаба Польши также отметил, что борьба на данный момент ведется за скорость истощения ресурсов, ведь РФ теряет около 5% ВВП в год, в то время как ВВП Украины снижается на 30–40% ежегодно.

«Речь идет о потерях по отношению к ресурсам. Украина может просто не выдержать этого истощения. Эффект масштаба имеет значение. Россия по-прежнему большая и сильная», — резюмировал военный.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса.

До этого, 18 января, президент России Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за Россией благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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