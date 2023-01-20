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Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил 20 января заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

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«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан, сделан большой задел в части энергетики и энергомашиностроения», — уточнил он в ходе заседания межправкомиссии.

Как добавил Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы. Для представителей страны также была презентована концепция газоснабжения Пакистана.

«В кратчайшие сроки нужно найти место для «Пакистанского потока» в этой концепции», — добавил замминистра.

26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам 2022 года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%. Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.

24 декабря Новак отметил, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Новак обратил внимание на то, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти и без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

В октябре вице-премьер сообщал, что Россия в свете ожидавшегося эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток.

Месяцем ранее агентство Bloomberg отмечало, что РФ сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой Евросоюз запретит в декабре. По прогнозам агентства, около 50% российской нефти будут покупать Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока.

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