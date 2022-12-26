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Новак предрек спад экспорта газа РФ на четверть в 2022 году

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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По итогам текущего года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, добыча упадет на 12%, спрогнозировал вице-премьер Александр Новак 26 декабря.

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В прошлом году добыча газа в РФ поднималась на 10%, а экспорт — на 3%, добавил он.

«Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на 1/4. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Вице-премьер также сказал, что производство и экспорт сжиженного природного газа поднимутся более чем на 8,7%.

Ранее в понедельник Новак сообщил, что РФ планирует к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т, а трубопроводного газа в восточном направлении ― до 48 млрд. куб. м. Рост объемов экспорта нефти планируется реализовать благодаря сотрудничеству со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

Новак напомнил, что Москва занимает 20% мирового экспорта газа и более 20% по экспорту нефти.

Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление данного ресурса в данных государствах.

24 декабря вице-премьер РФ сказал, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Новак обратил внимание на то, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти и без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

20 декабря совет директоров «Газпрома» утвердил рекордную программу инвестиций на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей. Планируется потратить средства на разработки и развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири». Также средства пойдут на финансирование газоперерабатывающего комплекса компании и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.

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