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В Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами

KRKnews: в Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами
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Фото: Соцсети
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Жители Кракова возмущены регулярными пикетами украинцев на главной площади города и призывают власти положить конец митингам. Об этом 15 января сообщает портал KRKnews со ссылкой на заявление представителей движения «16 постулатов».

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Поляки призвали городские власти принять меры и остановить «фактическую оккупацию», указав, что подобные акции проходят ежедневно, по два раза в день.

«Два раза в день, все дни недели, небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинцы используют польские флаги, и одновременно выкрикивают бандеровские лозунги. По мнению представителей движения, это «оскорбление того, что свято для поляков».

Авторы обращения к властям Кракова утверждают, что в последнее время украинцы, участвующие в акциях, стали выдвигать жителям Польши «вполне конкретные политические требования», требуя «отдать всё оружие» Киеву, так как поляки «не отдают жизни».

Ранее, 17 января, в польском городе Тарнобжег прошел пикет в защиту учительницы, принявшей участие в акции «Нет украинизации Польши». На педагога нажаловались украинские школьники, после чего она была вызвана на дисциплинарную комиссию.

14 января польское издание Obozrevatel сообщило, что украинским беженцам в стране стали приходить сообщения от службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. Подобные требования поступают от польского органа соцстрахования ZUS.

Польское издание Onet 13 декабря со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

До этого, 17 ноября, газета Myśl Polska также сообщила, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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