В польском городе Тарнобжег прошел пикет в защиту учительницы, принявшей участие в акции «Нет украинизации Польши». На педагога нажаловались украинские школьники, сообщило 17 января издание Kresy.pl.

Еще в октябре 2022 года учительница Малгожата Число поучаствовала в пикете с требованием прекратить снабжать Украину оружием. Однако такая акция не понравилась украинским школьникам, прибывших в страну в качестве беженцев.

«Это было около 11 часов утра, поэтому ученики должны были находиться на территории школы, а не гулять по городу. <…> Школьникам из Украины не понравилась листовки, в особенности информация о Бандере и Шухевиче, названых преступниками, а также призывы запретить прославление убийц. Учащиеся скандалили с участниками и говорили, что это герои», — рассказали изданию организаторы акции.

После этого школьники написали массовую жалобу на учительницу, а 16 января она была вызвана на дисциплинарную комиссию. Позднее Число заявила, что не сделала ничего плохого и отметила, что является верующим человеком, патриотом и не намерена прекращать участие в акциях, посыл которых соответствует ее взглядам.

Пикетирующие в поддержку педагога также сошлись во мнении, что учительница выражает свою позицию не в школе, а за ее пределами. Кроме того, на пикете в октябре она держала в руках польский флаг. На акции также выступили местные депутаты, которые поддержали педагога.

14 января польское издание Obozrevatel сообщило, что украинским беженцам в стране стали приходить сообщения от службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. Подобные требования поступают от польского органа соцстрахования ZUS.

В декабре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

В ноябре газета Myśl Polska также сообщила, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

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