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Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Эксперт Михайлов: Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Ничего нового и конкретного Украине не скажут на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Таким мнением 8 июля с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в этот день стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс.

«Во-первых, саммит НАТО начинается уже завтра. Он будет проходить в Вашингтоне и вряд ли любое решение, которое сейчас примет Зеленский, любой его вояж, может как-то изменить повестку саммита альянса. Во-вторых, Польша — это не самый ключевой и влиятельный член альянса, а скорее один из самых молодых членов НАТО, и который сам глубоко зависит от финансовой поддержки альянса. Поэтому, хотя Польша и примеряет на себя роль такого военного хаба НАТО в Восточной Европе, но это не главный игрок, так что за консультацией Зеленский может съездить в Польшу, но это не более чем сотрясание информационного поля, потому что все решения будут приниматься с 9 по 11 июля в Вашингтоне», — сказал Михайлов.

По словам эксперта, вряд ли на предстоящем саммите мир услышит «какие-то громкие слова».

«Ничего нового они не скажут, всё уже было сказано на так называемом мирном саммите в Швейцарии. Они опять будут навязывать свою повестку, будут навязывать миру свои «мирные решения». Ничего конкретного Украине не предложат на саммите. Опять расскажут ей «сказку про белого бычка», про то, что они введут Украину в состав НАТО в ближайшие годы. Но НАТО не нужна Украина, НАТО нужен полигон для наступления на Россию, потому что, как только Украина станет членом НАТО, любые военные действия в отношении России будут военными действиями НАТО в отношении России, а значит, по странам НАТО полетят стратегические ядерные ракеты РФ. Этого Запад очень боится, поэтому они и будут дальше использовать Украину как полигон», — сказал он.

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7 июля медиаплатформа Euractiv сообщила, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отмечают, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к НАТО на этом саммите или в ближайшее время. При этом они также подчеркивают, что Киев искал по крайней мере «усиленных формулировок» в Вашингтоне.

2 июля заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что саммит НАТО в Вашингтоне станет проходным мероприятием.

17 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки на США. Также будет обсуждаться создание миссии альянса для координации помощи Киеву.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

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