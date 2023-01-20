Пользователи призвали бойкотировать новую игру по «Гарри Поттеру»

В Сети вышел новый трейлер к одной из самых ожидаемых игр 2023 года — Hogwarts Legacy. Планируется, что она выйдет в продажу уже 10 февраля. Однако вокруг новинки разразился скандал: некоторые пользователи призвали бойкотировать игру, чтобы не поддерживать Джоан Роулинг. Причиной негативной реакции стали неоднозначные высказывания писательницы о трансгендерах, которые она сделала еще в 2020 году. Так как Роулинг — автор вымышленной вселенной о волшебниках, она будет получать прибыль от продаж игры.

Несмотря на конфликт между фанатами, довольные новым трейлером пользователи хвалят разработчиков Hogwarts Legacy за атмосферу, которая максимально приближена к тому, что написано в книгах. Также игроки отметили хорошую графику и увлекательные игровые системы. Новый трейлер за два дня после выхода на официальном канале игры на YouTube набрал более 1,5 млн просмотров, более 50 тыс. лайков и около 6 тыс. комментариев, подавляющее число которых положительные.

В России ситуация еще сложнее: из-за санкций игроки не могут приобрести долгожданную новинку. При этом ограничения против России затронули не только виртуальный мир: книги тоже попали под удар. «Выпуск новых книг Роулинг поставлен на паузу», — сообщили «Известиям» в издательстве «Азбука-Аттикус», которому принадлежат права на издание «Гарри Поттера» на территории России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Горе Поттеру: игра Hogwarts legacy попала в центр скандала