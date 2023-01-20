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Общество
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Врач предупредила об опасности коротких поездок в жаркие страны зимой

Врач Машкова: короткие поездки в жаркие страны зимой могут навредить здоровью
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Фото: Global Look Press/Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
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В середине зимы, скучая по теплу и солнцу, многие планируют отдых в жарких странах, чтобы пару недель провести на море. Однако такие короткие поездки могут навредить здоровью, рассказала «Известиям» врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова в пятницу, 20 января.

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«Если вы принимаете решение о поездке в жаркие страны из холодного климата, то нужно взвесить, насколько польза от этого отдыха будет превышать возможные риски. В первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние здоровья, отсутствие острых заболеваний, обострений хронических заболеваний, отсутствие таких состояний, как переломы, раны, то есть то, что может повести себя непредсказуемо в другом климате и превратить отдых в кошмар», — предостерегла эксперт.

Так, следует иметь в виду, что перемена климата с мороза на жару будет обязательно сопровождаться акклиматизацией, которая в норме составляет примерно 10–14 дней — и это если человек здоров. Если есть какие-то хронические заболевания, то тогда процесс акклиматизации может длиться дольше.

В процессе акклиматизации, как уточнила Машкова, может измениться режим сна и бодрствования. В связи с этим может измениться и общее состояние организма: появиться повышенная температура, слабость, утомляемость.

«Также на фоне акклиматизации могут возникнуть острые инфекционные заболевания, которые связаны с особенностью данной местности: кишечные, респираторные, кожные инфекции. Помимо этого, могут обостриться такие хронические заболевания, как артериальная гипертензия, за счет смены климата и смены часовых поясов, гипертонические кризы, ишемия миокарда, нарушения сердечного ритма и другие. То есть обостриться могут любые хронические заболевания, которые присутствуют у человека», — предупредила врач.

По ее словам, основной рекомендацией для людей, которые едут в жаркий климат, является планирование именно длительного отдыха, не менее 2–4 недель, иначе поездка, скорее всего, пойдет во вред. Это связано с тем, что при возвращении в привычный ритм снова начнется процесс акклиматизации, таким образом, всё это займет около 1,5 месяца, а польза от отдыха будет крайне сомнительная.

Также следует взять с собой медикаменты для самопомощи тем людям, которые имеют хронические заболевания. В случае если человек постоянно принимает лекарства, необходимо продолжать соблюдать все назначения.

«Во время отдыха не рекомендуется изнурять себя солнцем, физическими нагрузками, неумеренно употреблять алкоголь и есть блюда особой местной кухни, нарушать режим сна и отдыха и пытаться выровнять его постепенно, если произошла резкая смена часовых поясов», — рекомендовала Машкова.

Также она обратила внимание на важность применения средств с защитой от солнечных лучей, отказа от питания в непроверенных местах, а также невступления в контакт с местными животными, неизвестными растениями и рыбами.

В декабре руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова отмечала, что зимой россияне сталкиваются с недостатком определенных витаминов и микроэлементов. По ее словам, дисбаланс полезных веществ возникает в первую очередь из-за сокращения светового дня.

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