Праздничное удвоение: сколько россияне потратят на отдых в феврале

Отдых на февральские праздники в этом году обходится туристам в 1,5–2 раза дороже, чем в прошлом, рассказали «Известиям» участники рынка. Это касается и российских курортов и заграницы. Так, средний чек уже купленных туров в Шерегеш составляет 102 тыс. рублей, в Египет — 137 тыс. рублей, а в Таиланд — почти 250 тыс. Несмотря на это, продажи держатся на прошлогоднем уровне, а у некоторых операторов даже увеличились на 20% — сказывается тот факт, что в этот раз праздник 23 февраля растянул выходные сразу на четыре дня. Во сколько обойдется отдых в Красной Поляне, на Эльбрусе, Кубе, в Турции и ОАЭ и когда лучше покупать туры — в материале «Известий».

Выжидательная позиция

Продажи туров на февральские праздники — с 23 по 26 февраля — в этом году выросли на 20% по сравнению с прошлым, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Anex Tour.

— Востребованность таких коротких праздников у туристов сильно зависит от того, сколько выходных дней на них выпадает. В 2023 году нерабочими в честь Дня защитника Отечества стали четыре дня подряд, и это, безусловно, стимулирует спрос. В 2022 году был всего один выходной день посреди недели, — пояснили в компании.

В пресс-службах туроператора «Интурист» и сервиса по поиску туров «Слетать.ру» «Известиям» сообщили, что продажи путешествий на февральские праздники «идут нога в ногу» с графиком прошлым годом.

— По итогам праздников турпоток может не просто сравняться с прошлогодним, но и превзойти его, — уверены в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

Эксперты рынка прогнозируют, что большая часть туров будет куплена в течение двух недель непосредственно перед праздниками. Это связано с тем, что в последний год туристы сильно сократили горизонт планирования путешествий.

— Сейчас средняя глубина бронирования отдыха составляет всего 14 дней. Но [ближе к праздникам] мы ожидаем отложенный спрос, который подстегнет и то обстоятельство, что февральские туры операторы сейчас продают фактически по ценам раннего бронирования, то есть сравнительно дешево, — отметили в «Слетать.ру».

Курс на Азию

Cамыми популярными зарубежными направлениями в этом феврале станут Таиланд (36,5% забронированных заграничных туров), Египет (23,5%), Турция (около 12%), ОАЭ (7,5%), Куба и Шри-Ланка (примерно по 5%), сообщили в «Слетать.ру». У туроператора Anex Tour в топ также вошла Индия. Для сравнения, в феврале 2022 года основная доля бронирований приходилась на Египет, ОАЭ, Доминикану, Турцию и Кубу.

— Открытие для путешествий стран Азии после долгого «пандемийного» перерыва, безусловно, простимулировало интерес у туристов в этом году. Таиланд многие годы был в числе самых популярных направлений у россиян, особенно из регионов, — заметили в Anex Tour.

Из российских направлений на февральские праздники ожидаемо лидируют горнолыжные курорты. Первое место занимает Красная Поляна (33%), затем следуют Пятигорск, откуда можно добраться до курорта Эльбрус (16,5%), и Сочи (16,5%). В топ-5 также вошли Адлер и Домбай (по 8%), сообщили в «Слетать.ру». Годом ранее рейтинг с большим отрывом возглавлял Адлер, за которым следовали Красная Поляна, Сочи, Шерегеш и Москва.

У «Интуриста» на февральские праздники также лидирует Сочи, в меньшей степени популярны экскурсионные направления — Санкт-Петербург, Москва, Тула и Казань. У Anex Tour в топ российских направлений на 23 февраля вошли Калининград, Иркутск и Новокузнецк.

Средний чек вырос

Между тем средний чек на путешествия на февральские праздники по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5–2 раза, сообщили в «Слетать.ру». На путешествие в Таиланд он увеличился на 80–90%, в Египет на 45–55%, в Турцию на 70–80%, в ОАЭ на 65–75%, на Кубу на 20–25%.

Рост среднего чека напрямую не связан с ростом стоимости туров — россияне стали больше тратить именно на отдых на этих направлениях, уточнили в пресс-службе сервиса. Например, в Эмиратах и Турции путешественники стали бронировать более дорогие отели, чем в 2022 году, добавили в Anex Tour.

Увеличился средний чек и на февральские поездки в Сочи — на 75% и Адлер — на 90% по сравнению с прошлым годом, сказали в «Слетать.ру». При этом россияне стали на 50–60% меньше тратить на отдых в Красной Поляне.

По данным туроператоров, самым дорогим для российских путешественников на будущие февральские праздники будет отдых на Кубе — средний чек составил 251 тыс. рублей. Затем идут Таиланд — 229–243 тыс. рублей и Шри-Ланка — 213–235 тыс. Также в копеечку влетят туры в ОАЭ — около 200 тыс. рублей, и Индию — 171 тыс.

Заметно дешевле обошлись бронирования в Египет и Турцию — 137 и 123 тыс. рублей соответственно.

Путешествия по России на февральские праздники вышли дешевле всего — по данным туроператоров, средний чек составил от 32 тыс. до 102 тыс. рублей в зависимости от направления. Больше всего россияне готовы потратить на горнолыжный отдых в Шерегеше и Красной Поляне (86–102 тыс. рублей). Меньше всего туристы платят за поездки в Сочи, Адлер и Санкт-Петербург (32–43 тыс. рублей).