Тихий запад: Николас Кейдж на лошади и Бриттани Эшворт «На краю»

Этот уикенд порадует киноманов тремя картинами от отечественных производителей: трагикомедии «Верблюжья дуга» и «Молодость» не оставят зрителей равнодушными, а спортивный документальный фильм «Путь за мечтой» напомнит россиянам о шуме прибоя. Поклонники Николаса Кейджа тоже останутся довольны: они смогут посмотреть на актера в новом вестерне «Отзвуки прошлого». А для желающих побороть страх высоты отлично подойдет триллер «На краю». «Известия» рассказывают, что лучше посмотреть в кино в эти выходные.

«Верблюжья дуга»

12+

Режиссер: Виталий Суслин. В ролях: Михаил Мальцев, Татьяна Алтынник, Дмитрий Исаев

Виталий Суслин, лауреат «Кинотавра» за фильм «Голова. Два уха» и один из самых высоко ценимых критиками режиссеров страны, порадовал российских зрителей новой трагикомедией о трудолюбивом и мечтательном сапожнике.

Картина начинается с того, как усатый пожилой мужчина верхом на игрушечной лошадке гуляет на природе и пытается поймать в сачок бабочку. Главный герой фильма — мечтательный сапожник из провинциального города. Перед Новым годом его друг Боря, увидев старинную Библию, рассказывает ему о Моисее, который перевел евреев через море, разведя волны в стороны. Узнав, что море это находится в Египте, сапожник вдохновляется библейской историей и хочет своими глазами увидеть «волшебное море» и верблюдов. И хотя поездка оказывается ему не по карману, а жена относится к затее скептически, он всё равно пытается осуществить свою маленькую мечту. Помимо желания побывать на Красном море он хочет написать мемуары о своем детстве и передать их своему сыну. Воспоминания о юности чередуются с событиями фильма, и в какой-то момент отличить реальность от мечтательного вымысла становится невозможно.

В фильме хорошо раскрывается тема «маленького человека», которая знакома россиянам еще со школьной скамьи. Так что новая работа Суслина не оставит зрителей без пищи для размышлений.

«Молодость»

16+

Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова, Павел Ченянов

На экраны вышел новый хит обладателя главного приза 31-го кинофестиваля «Кинотавр» Дмитрия Давыдова. Его картина «Пугало» окончательно закрепила моду на якутское кино, и новая работа не должна разочаровать зрителей.

Картина снята на якутском языке и идет с русскими субтитрами. О том, что над фильмом работали настоящие фанаты и ценители кино, говорят начальные титры: «Данный фильм снят при температуре –56 °С. Безумству и терпению съемочной команды и актеров УРА!»

Главный герой — 40-летний якут Вася — возвращается в родное село после 20 лет скитаний вдали от дома. Однако вместо друзей-одноклассников и радости от мест, в которых прошла его юность, его встречают унылый быт, разруха и «взрослая» жизнь. Приглушенные краски и мрачные зимние пейзажи придают фильму соответствующую атмосферу. Вася пытается найти свое место в новой реальности, но у него это не выходит: он то и дело начинает танцевать и дурачиться, за что его не принимают окружающие. А больше всех дурачится сам Дмитрий Давыдов в маленьком, но невероятно милом камео.

«Путь за мечтой»

12+

Режиссер: Константин Кокорев. В ролях: Владимир Еремин

Константин Кокорев представляет документальный фильм, вдохновленный историей первопроходца отечественного серфинга Николая Попова. Советский серфингист прочитал «Путешествие на «Снарке» Джека Лондона и решил оседлать крымские волны на доске, которую сделал сам по эскизам и чертежам из зарубежных журналов. Это уже не первая работа Кокорева об этом водном виде спорта: в 2018 году он снял документальный фильм «Прибой», в котором показывают лучшие места для серфинга на территории России.

«Путь за мечтой» рассказывает о поисках «идеальной волны» российских фанатов серфинга на родине и территориях постсоветского пространства. Кадры нетронутой природы с высоты птичьего полета сопровождаются комментариями об истории этого спорта в России и СССР. Экспедиция на темные вулканические пески Северных Курил, поездки на крымские и абхазские берега Черного моря и даже путешествие на заснеженные горные вершины, чтобы заменить морские волны толстым снегом, — всё это можно увидеть своими глазами.

«На краю»

16+

Режиссер: Ховард Дж. Форд. В ролях: Бриттани Эшворт, Бен Лэмб, Луис Бойер, Нэйтан Уэлш, Анаис Порелло, Дэвид Уэйман, Крсто Никчевич

Одним из продюсеров фильма выступил Брандт Андерсен, работавший над другим известным фильмом о горном восхождении — «Эверест».

По сюжету молодая альпинистка Келли в компании сомнительных друзей отправляется отдохнуть на природу и вскарабкаться на горные склоны. Поздно вечером она становится свидетелем убийства своей подруги. Пытаясь скрыться от убийц, она бежит к отвесным скалам. Ей удается взять с собой минимальное количество необходимых инструментов для альпинизма, так что героине приходится буквально цепляться за свою жизнь.

Фильм довольно жестокий: кости, торчащие из-за открытых переломов, и убийства начинаются уже в первые 30 минут. Но малоприятные кадры разбавляют горные вершины, скалы и природные просторы, снятые с высоты птичьего полета. Сюжет фильма не дает зрителю расслабиться: жизни Келли угрожают не только убийцы, следующие за ней по пятам, но и хрупкие уступы, сильный холод и даже дикие животные.

И хотя работу нельзя поставить в один ряд с таким фильмом ужасов о скалолазании, как «Спуск», да и до «Эвереста» ей очень далеко, но посмотреть ее хотя бы один раз стоит. Особенно тем, кто любит пощекотать себе нервы.

«Отзвуки прошлого»

16+

Режиссер: Бретт Доноху. В ролях: Николас Кейдж, Дин Армстронг, Райан Кира Армстронг, Ноа Ле Грос, Ник Сирси, Абрахам Бенруби, Клинт Ховард

Любителей классических вестернов ожидает новый фильм Бретта Доноху с Николасом Кейджем в главной роли. Это не просто вестерн, а еще и с элементами семейной драмы.

Герой Кейджа — «самый безжалостный и хладнокровный» наемник по имени Колтон Бриггс, решивший уйти на пенсию. Начав новую жизнь, он женится, воспитывает дочку и устраивается на работу в местный магазин. Но темное прошлое неожиданно настигает головореза в отставке: выросший сын одной из жертв Колтона приходит мстить обидчику и его семье. Бывший наемник вынужден снова взяться за кровавое дело, чтобы защитить себя и свою дочь.

Фильм собрал все типичные клише жанра: перестрелки в прериях и каньонах верхом на лошадях, любящий отец-одиночка с кровавым прошлым, дочь, которая увязывается за папой и становится юным протеже головореза. Единственная мотивация главного злодея — месть. Даже усы Бриггса выглядят неестественно комично, но очень по-вестернски. Несмотря на эти недостатки, фильм стоит посмотреть ради красивых пейзажей, эффектных сцен и трогательных отношений между Колтоном его дочкой.