Карма денег и ствола: Гай Ричи снова сделал героем Джейсона Стэйтема

Главной премьерой уикенда стал новый комедийный боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». Для детей в прокат вышли перезапуск советского мультфильма о мишке Умке и фэнтези о дружелюбном привидении. Любителей ужасов напугают кинолентой о ребенке-кровопийце «Кровь», а тем, кто хочет посмеяться, подойдет комедия о воссоединении пропавшего без вести гениального шеф-повара со своим сыном. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Операция «Фортуна»: искусство побеждать»

18+

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Стэйтем, Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Макс Бисли

Гай Ричи, известный хитами «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер» и «Джентльмены», вернулся на российский рынок с новым боевиком-пародией на шпионские фильмы.

Долго ждать экшена зрителям не придется: с первых кадров под динамичную музыку начинаются стрельба, драки и кража крайне опасного артефакта. Элитный разведчик Орсон Форчун, роль которого исполнил близкий друг и звезда главных фильмов Гая Ричи Джейсон Стэйтем, получает в свое распоряжение команду лучших оперативников мира и задание предотвратить катастрофу любой ценой.

Шпионские интриги сменяются взрывами, погонями и перестрелками — всё в лучших традициях Ричи. И самое главное — диалоги, в которых сотни плоских шуток таинственным образом создают ощущение афористичности и почти гениальности.

«Умка в кино»

0+

Режиссеры: Татьяна Киселева, Даниил Воропай, Татьяна Викулина, Павел Никифоров, Константин Феоктисов. В ролях: Алексей Костричкин, Екатерина Усачева, Александр Бейлерян, Лариса Брохман и другие

Художник: Анна Попова

В основе киноверсии нового сериала — советский мультфильм про мишку Умку, созданный режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым. Это уже не первая российская анимация о северном звере — в 2019 году «Союзмультфильм» выпустил короткометражку «Умка на елке» и тем самым завершил сюжет картин 60–70-х годов.

События полнометражной версии происходят уже после заключительной части трилогии. Друг медвежонка, мальчик Тайкэ, вырос и стал самым настоящим шаманом и теперь, сидя в своей яранге, делится с детьми и зрителями историями о дружбе с белым мишкой и приключениями, в которых они вместе побывали. Однако если в предыдущих трех частях в центре сюжета были только Тайкэ и Умка, то теперь к дуэту прибавились новые герои: волчица Ильма, нерпа Кора и розовая чайка Пычик. Вместе они преодолеют злые планы росомахи Махи. Кстати, герои-звери в мультфильме — это обитатели Сибири и других северных регионов России.

Мультфильм объединит как взрослых, которые смотрели советские мультфильмы про Умку, так и детей, которые смогут познакомиться с новым воплощением любимого родителями героя.

«Каспер. Легенда возвращается»

6+

Режиссер: Райан Беллгардт. В ролях: Софи Проктор, Дж.Р. Браун, Джош Эскейг, Рэйчел Дж. Уиттл, Марлон Лэдд

Впервые дружелюбный призрак Каспер появился в 1949 году на страницах одноименного комикса студии «Комиксы Харви». В 1995 году вышел полнометражный семейный фильм «Каспер», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Только к фильму, который вышел в российский прокат, всё это в любом случае никакого отношения не имеет.

В оригинале кинолента называется Ghoster, и в английской озвучке само привидение просит обращаться к нему именно так. В российском прокате и дубляже главного героя решили назвать Каспером, чтобы привлечь зрителя. Общего между картинами — только схожие характеры дружелюбных приведений.

В центре сюжета оказывается девушка Элизабет Орен, которая по наследству получает заброшенное поместье от двоюродного деда. Вокруг здания ходят слухи о сверхъестественном — в доме бесследно пропал мальчик. Прибыв на место, героиня быстро знакомится с потусторонним обитателем дома и пытается освободить его из зазеркалья, в которое «Каспера» заточил призрачный дракон Юта. Помимо сверхъестественных сил, героине пытаются помешать богач и банк, желающие заполучить имение.

«Кровь»

Режиссер: Брэд Андерсон. В ролях: Мишель Монахэн, Эрик Атхавале, Родриго Байльфусс, Даника Фредерик, Скит Ульрих, Онали Эймс

18+

Брэд Андерсон — кинорежиссер, специализирующийся на фильмах ужасов. Больше всего он известен по психологическому триллеру 2004 года «Машинист» с Кристианом Бэйлом в главной роли. Чтобы ее сыграть, актер похудел на 30 кг. Впоследствии Кристиан получил награду «Лучший актер» на Международном фестивале фантастических фильмов в Каталонии.

По сюжету новой работы Андерсона, медсестра и мать двоих детей Джесс, которую сыграла Мишель Монахэн (Джулия из «Миссия невыполнима 3»), после расставания с мужем переезжает в свой старый загородный дом. Здесь она обустраивается с дочерью Тайлер и маленьким сыном Оуэном. Чуть позже собака ребенка убегает в лес, а возвращается вся в крови и почему-то крайне агрессивная. Она бросается на мальчика и через укус заражает его неизвестным заболеванием. После этого поведение Оуэна меняется — он становится беспокойным, его внешний вид пугает окружающих, а потом ребенок начинает просить мать поить его кровью. Чтобы излечить любимого сына, Джесс готова пойти на страшные поступки.

«Битва шефов»

Режиссер: Хоакин Масон. В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер, Меган Монтанер, Ландер Отаола, Марибель Салас, Горка Агинагальде, Янет Сьерра, Мануэль Бурке

18+

Главные роли в комедии исполнили лауреаты премии «Гойя» Карра Эльхальде и Энрик Окер. Режиссер «Битвы шефов» Хоакин Масон до этого работал над испанскими сериалами «Элитный спецотряд» и «Задом наружу».

В центре сюжета — молодой талантливый повар Микель, который пытается заполучить третью звезду «Мишлен» для своего ресторана. Однажды он случайно встречает своего отца Хуана.

До исчезновения тот был всемирно известным поваром. 30 лет назад он подал королю Испании некачественное блюдо и, не пережив позора, спрыгнул с моста в реку. Тело так и не было найдено. Микель сразу узнал в нем родителя, а вот пожилой мужчина не помнит ничего, что произошло с ним за прошедшие годы, из-за амнезии. Мужчина уверен, что на дворе 90-е, а его сын — еще ребенок. Несмотря на потерю памяти, кулинарные навыки Хуана остались при нем. Молодой человек понимает, что объявившийся отец может сделать из него первоклассного шефа, но для этого надо сначала помочь старику адаптироваться в новом для него мире.

С учетом роста популярности телевизионных шоу, таких как «Кондитер», «Битва шефов», «Адский шеф», и близости для русских темы отношений отцов и детей, кулинарная комедия должна заинтересовать отечественных зрителей.