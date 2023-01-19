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Путин и Раиси обсудили по телефону двусторонние отношения

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси обсудили по телефону двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Лидеры условились поддерживать контакты на различных уровнях.

Предыдущий телефонный разговор Путина с Раиси состоялся 11 января. Тогда в Кремле сообщили, что лидеры государств поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

О желании России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень заявлял 18 июля 2022 года помощник президента России Юрий Ушаков.

Россия продолжает развивать сотрудничество с Ираном. Так, 17 января, официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли исламской республики Омид Галибаф рассказал, что Тегеран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей.

29 ноября сообщалось, что иранская автокомпания Kerman Motor рассматривает возможность выйти на рынок РФ.

До этого, 8 ноября, сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Тегеране переговоры с официальными лицами республики. В частности, он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

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