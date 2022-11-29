Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию

Иранская автокомпания Kerman Motor (KMC) рассматривает возможность выйти на рынок РФ. Об этом портал Drom сообщил 29 ноября.

KMC работает с 1995 года. Компания выпускает автомобили под тремя брендами: MVM (доступные машины на основе китайской Chery), Fownix (флагманские рестайлинговые Chery) и сам KMC (авто на основе JAC).

По информации иранского источника, Kerman рассматривает вариант поставки в РФ автомобилей KMC, перелицованных и переименованных JAC. О возможном экспорте в Россию иранских аналогов Chery речь не идет.

По информации Drom, актуальная гамма KMC состоит из трех моделей: седана KMC J7 (JAC Sehol A5 Plus), кроссовера KMC K7 (JAC X7) и рамного пикапа KMC T8 (JAC T8 Pro). Кроме того, KMC также может предложить модель PS1, которая представляет собой седан JAC J4. Машину планируется оснащать полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. и крутящим моментом 146 Нм. Также на базе KMC PS1 готовится полноценный электромобиль, который будут выпускать совместно с иранской фирмой Mapna Group. Электрокар будет оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с. Премьера серийных версий PS1 состоится в 2023 году.

28 ноября стало известно, что Иран поставит в Россию автомобилей на сумму $300 млн, соответствующий меморандум между странами уже подписан. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша.