Иран не исключил создания с РФ предприятия по производству авто

Иран не исключил создания совместного с Россией предприятия по производству автомобилей. Об этом рассказал официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Омид Галибаф, сообщило 17 января агентство «РИА Новости».

«Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок и насколько хорошо будут приняты иранские модели в России. После этого мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России», — заявил Омид Галибаф.

Также он добавил, что пока иранские автомобили в Россию не поставлялись, а когда начнутся поставки, то машины будут экспортироваться либо из Ирана в готовом виде, либо в разобранном в виде комплектующих для дальнейшей сборки уже на российских предприятиях.

По словам Галибафа, начать экспорт авто в Россию сейчас Иран не может. Для этого Тегеран должен получить необходимые лицензии российских профильных ведомств, в том числе Росстандарта, уточнил чиновник.

29 ноября стало известно, что иранская автокомпания Kerman Motor (KMC) рассматривает возможность выйти на рынок РФ. Автомобили KMC представляют из себя перелицованные модели китайской компании JAC. Актуальная гамма KMC состоит из трех моделей — седана KMC J7 (JAC Sehol A5 Plus), кроссовера KMC K7 (JAC X7) и рамного пикапа KMC T8 (JAC T8 Pro). Кроме того, KMC также может предложить модель PS1, в основе которой лежит седан JAC J4.