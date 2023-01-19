Макрон выразил сожаление из-за отсутствия контактов с Путиным

Несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации. Об этом 19 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии своего визита в Испанию.

Французский лидер с сожалением отметил, что «много» разговаривал с президентом России Владимиром Путиным «до и с начала конфликта на Украине», однако «в последние недели» таких переговоров не происходило.

«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что «надо поставить Россию на колени». Но необходимо всегда сохранять возможность диалога», — отметил Макрон в интервью изданию El Pais.

Президент Франции указал, что, по его мнению, триггером конфликта на Украине стал «кризис, который переживает российская модель», добавляет «Газета.Ru».

«Россия ищет себя и свой путь. Россия — это великий народ и великая держава территориально и исторически, но восстановление после 1991 года было тяжелым», — заявил французский лидер.

Ранее, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает контакты с французским коллегой Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября 2022 года по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.

27 октября Путин заявил о потере доверия к тому, что делают партнеры, после того Макрон обнародовал его телефонный разговор с ним. По словам главы государства, после этого случая он стал исходить из того, что в кабинете французского лидера сидят посторонние люди и что «кто-то слушает».

Еще в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша.

В ноябре французский лидер выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой. Он отметил, что в них также должно участвовать международное сообщество. Тогда же Песков сообщал, что новые телефонные переговоры Путина и Макрона пока не планируются.

В декабре помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что французский лидер много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.