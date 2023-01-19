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Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские военные заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении. Как сообщил 19 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, одновременно с этим уничтожены 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнил Конашенков.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

Также подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели успешное наступление и на донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов — Галицыновка, Красногоровка и Невельское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Там за истекшие сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Кроме того, разбиты артиллерийская система М-777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация», добавили в Минобороны.

Со своей стороны артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на купянском направлении. После чего противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

Ранее в четверг на брифинге в Минобороны России сообщалось, что потери Украины на краснолиманском направлении в свою очередь за сутки превысили 60 военных убитыми и ранеными. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

Также стало известно, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили украинский военный самолет Су-25 в небе над ДНР.

18 января официальный представитель Минобороны России сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль на донецком направлении. В ходе противостояния было уничтожено до 90 украинских боевиков. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Кроме того, на южно-донецком направлении российские бойцы сорвали попытки ВСУ нанести удары по поселениям Степное, Сладкое и Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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