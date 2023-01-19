Медведев: ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

Мировые ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, заявил 19 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — указал Медведев в своем Telegram-канале.

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал бытующий на Западе тезис, согласно которому Россия якобы должна стать проигравшей стороной в конфликте с Украиной.

Медведев напомнил: несмотря ни на что, военачальники НАТО готовятся обсудить на базе Рамштайн новые поставки оружия на Украину. Он отметил, что это будет происходить сразу после форума в Давосе, где «политические тусовщики», словно мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».

18 января президент России Владимир Путин отметил, что ежегодно Россия производит столько ракет противовоздушной обороны (ПВО), сколько выпускают все остальные производители в мире. При этом он отметил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна,

Ранее, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что Берлин продолжает поддерживать Киев, но в то же время стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО. Отвечая на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину, канцлер рассказал, что ведет переговоры с союзниками.

В тот же день в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился.

На том же мероприятии глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева вспомнила песню «Хотят ли русские войны». Она отметила, что главный посыл этой песни — нет, не хотят. Георгиева призвала как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, так как от этого выиграют все, и призвала западные страны не поддаваться русофобии.

11 января Медведев заявлял, что поставки западных танков Leopard и модернизированных Т-72 не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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