Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за конфликта на Украине
Общество
Роспотребнадзор поддержал идею о законодательном запрете вейпов
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой
Мир
Депутат Верховной рады призвал СБУ к ответу за убийство переговорщика Киреева
Мир
Песков посоветовал Украине показать готовность принять требования РФ
Общество
Выдачу полисов ОМС жителям новых территорий РФ планируют начать с февраля
Авто
На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин
Общество
Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Мир
Швеция отправит на Украину самоходные артиллерийские установки Archer
Спорт
Зрители с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева на Australian Open
Интернет
В Meta предложили разрешить публиковать обнаженную грудь в Facebook и Instagram
Сюжет:

Медведев: ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, заявил 19 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Громовой фронт: как прошли учения ядерных сил России
В стратегических маневрах «Гром-2022» задействовали все компоненты ядерной триады

«Это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — указал Медведев в своем Telegram-канале.

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал бытующий на Западе тезис, согласно которому Россия якобы должна стать проигравшей стороной в конфликте с Украиной.

Медведев напомнил: несмотря ни на что, военачальники НАТО готовятся обсудить на базе Рамштайн новые поставки оружия на Украину. Он отметил, что это будет происходить сразу после форума в Давосе, где «политические тусовщики», словно мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».

18 января президент России Владимир Путин отметил, что ежегодно Россия производит столько ракет противовоздушной обороны (ПВО), сколько выпускают все остальные производители в мире. При этом он отметил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна,

Ранее, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что Берлин продолжает поддерживать Киев, но в то же время стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО. Отвечая на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину, канцлер рассказал, что ведет переговоры с союзниками.

В тот же день в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился.

На том же мероприятии глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева вспомнила песню «Хотят ли русские войны». Она отметила, что главный посыл этой песни — нет, не хотят. Георгиева призвала как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, так как от этого выиграют все, и призвала западные страны не поддаваться русофобии.

11 января Медведев заявлял, что поставки западных танков Leopard и модернизированных Т-72 не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023