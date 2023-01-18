Шольц призвал не допустить столкновения России и НАТО

Берлин продолжает поддерживать Киев, но в то же время стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО. Об этом 17 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также избегаем эскалации в прямой конфликт между Россией и НАТО», — сказал Шольц в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвэйту.

Отвечая на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину, канцлер рассказал, что ведет переговоры с союзниками. Он добавил, что подобные действия должны быть согласованы с партнерами Германии.

Ранее в этот день в ходе выступления в Давосе Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился.

Накануне немецкий канцлер и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сроки и согласованность поддержки Украины. Оба лидера согласились, что эта поддержка должна быть эффективной и осуществляться в тесной координации.

До этого, 17 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения. Он отметил, что «хорошие новости станут известны уже скоро».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

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