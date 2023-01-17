Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на экономическом форуме в Давосе 17 января вспомнила песню «Хотят ли русские войны».

«Главный посыл этой песни — нет, не хотят», — сказала она.

Георгиева призвала как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, так как от этого выиграют все. Кроме того, глава МВФ призвала западные страны не поддаваться русофобии.

«Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. <...> мы не такие уж разные, мы все — часть человечества», — добавила Георгиева.

В начале декабря 2022 года секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию.

В сентябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот умоляет НАТО ускорить начало третьей мировой войны.

Как отмечал в августе министр обороны России Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.