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В Доме ученых имени Александрова открылась выставка к 120-летию Игоря Курчатова

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Фото: Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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В среду, 18 января, в Доме ученых им. А.П. Александрова открылась выставка «Жизнь для науки», посвященная 120-летию со дня рождения трижды Героя Социалистического Труда академика Игоря Курчатова. Первыми посетителями экспозиции стали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент РАН Геннадий Красников и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В Дом ученых они приехали, чтобы принять участие в расширенной сессии ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» «Современные тенденции развития ядерной медицины».

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Экскурсию для первых гостей экспозиции провел лично президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Открытие данной выставки — это дань памяти Игоря Курчатова. Именно с него началась история нашей страны как ядерной державы. От первого атомного реактора и бомбы до ядерной медицины был пройден огромный путь. И сегодня наш ученый совет посвящен именно вопросам развития ядерной медицины. Россия имеет все возможности, чтобы занять лидирующие позиции на этом поприще. Напомню об указе президента России, в котором существенная роль в этом процессе отводится пилотному проекту по созданию Центра ядерной медицины. Развивать его мы будем совместно с Министерством науки, Министерством здравоохранения, РАН, «Росатомом». В тесном контакте с такими организациями мы просто обречены на успех», — сообщил Михаил Ковальчук.

Выставка «Жизнь для науки» расположена в двух залах Дома ученых — первый посвящен детству, юности Курчатова, военным годам. Во втором посетители могут познакомиться с его биографией, научными проектами в более поздние годы. Всего в экспозиции более двух сотен экспонатов. Среди них — документы, фотографии, личные вещи Игоря Курчатова, его родственников и коллег.

В НИЦ «Курчатовский институт» хранится огромная коллекция фотографий, многие из них представлены на выставке. Здесь же картины, в том числе и портреты Курчатова, его родителей, пейзажи Урала — его родины.

Посетители могут полистать и лабораторный журнал, где записаны данные обо всех сотрудниках секретной лаборатории № 2, которых в самом начале было всего 100 человек, включая кочегара и конюха. Также на выставке представлен макет первого ядерного реактора Ф-1. Интересно, что последнее интервью Игоря Курчатова в газете «Правда», представленное на выставке, вышло 7 февраля 1960 года — в день смерти легендарного «отца» советской атомной бомбы

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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