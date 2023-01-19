Вертолет Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» провел разведку в Атлантике

Экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал полеты в сложных погодных условиях и провел воздушную разведку в водах Атлантического океана. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

«Корабельная авиагруппа фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработала полеты вертолета Ка-27 с борта корабля в сложных гидрометеоусловиях в Атлантическом океане», ― говорится в сообщении.

Летчики провели разведку местности по маршруту следования корабля. Также они отработали взлет и посадку на вертолетную площадку фрегата во время движения судна. Отмечается, что тренировки проходили при волнении моря до трех баллов и при ветре около 15 м/с.

Ранее, 10 января, экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море.

Учения проходили при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки. Также моряки отработали отражение средств воздушного нападения противника.

4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», несущего на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон» . Президент назвал начало боевого похода корабля знаменательным событием.

Министр обороны России Сергей Шойгу, также участвовавший в церемонии выхода судна на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года.

В декабре 2022 года корабль совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.