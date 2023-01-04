Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»

Президент РФ Владимир Путин Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу носителя гиперзвуковух «Цирконов» фрегата «Адмирал Горшков».

Президент назвал начало боевого похода «Адмирала Горшкова», оснащенного системами «Циркон», знаменательным событием.

«Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — заявил Путин во время церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Основное ударное оружие — ракетный комплекс «Калибр-НК». Фрегат также оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», способными на продолжительный полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Максимальная скорость ракет достигает девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — 1 тыс. км. С их помощью можно поражать как надводные, так и наземные цели.

Военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» в сентябре отметил, что корабли данной серии относятся к новому поколению, с современной системой противоракетной обороны. У них, по его словам, великолепные мореходные качества.