Реклама
Прямой эфир
Мир
В бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»
Армия
Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в дальний поход по нескольким океанам
Общество
Мишустин призвал защитить находящуюся за границей интеллектуальную собственность россиян
Спорт
Сербский специалист Ивич возглавил ФК «Краснодар»
Мир
FT указала на формирование Китаем нового энергетического миропорядка
Мир
Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Мир
В США впервые казнили трансгендера
Мир
Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 впервые со 2 ноября 2021 года
Мир
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Мир
Применение дронов обходится России в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ
Наука
В РФ проработают идею создания своего «хранилища Судного дня»

Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»

Путин принял участие в церемонии выхода на службу носителя гиперзвуковых «Цирконов» фрегата «Адмирал Горшков»
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу носителя гиперзвуковух «Цирконов» фрегата «Адмирал Горшков».

Президент назвал начало боевого похода «Адмирала Горшкова», оснащенного системами «Циркон», знаменательным событием.

Охота на море: как укрепляется оборона северо-востока России
И какие силы будут прикрывать это важное стратегическое направление

«Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — заявил Путин во время церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Основное ударное оружие — ракетный комплекс «Калибр-НК». Фрегат также оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», способными на продолжительный полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Максимальная скорость ракет достигает девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — 1 тыс. км. С их помощью можно поражать как надводные, так и наземные цели.

Военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» в сентябре отметил, что корабли данной серии относятся к новому поколению, с современной системой противоракетной обороны. У них, по его словам, великолепные мореходные качества.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023