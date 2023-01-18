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В Microsoft подтвердили увольнение 10 тыс. сотрудников в текущем году

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Фото: Global Look Press/Alto Press/Alexander Pohl
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Американская корпорация Microsoft 18 января подтвердила сообщения СМИ о сокращении в текущем году около 10 тыс. сотрудников. Отмечается, что такой мере подвергнутся менее 5% общей базы работников.

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О том, что Microsoft планирует сократить рабочую силу, сообщил накануне британский телеканал Sky News. Однако тогда эта информация не была подтверждена.

«Мы приведем нашу структуру затрат в соответствие с нашими доходами и тем, где мы видим потребительский спрос. ‹...› Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению нашей общей рабочей силы на 10 тыс. рабочих мест до конца III квартала», — говорится в заявлении корпорации.

Microsoft приняла такое решение ввиду последних изменений в мировой экономике и снижения потребителями цифровых расходов.

«Мы видели, как клиенты увеличили свои цифровые расходы во время пандемии. Теперь мы видим, как они оптимизируют свои цифровые расходы, чтобы уменьшить их затраты. Мы также видим, что организации во всех отраслях и странах проявляют осторожность, поскольку некоторые части мира переживают рецессию, а другие ожидают ее», — пояснили в корпорации.

Уволенным сотрудникам предоставят различные льготы и пособия, действующую в течение шести месяцев после сокращения медицинскую страховку и помощь в переходе на новое место работы. Отмечается, что льготы для сотрудников за пределами США будут соответствовать законам о занятости страны, в которой проживает уволенный специалист.

«Важно отметить, что, несмотря на то что мы убираем должности в некоторых областях, мы продолжим нанимать сотрудников в ключевых стратегических областях», — подчеркнули в Microsoft.

5 января стало известно, что Amazon намерена сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов. Гендиректор компании Энди Джесси пообещал, что все увольняемые работники получат пособие и помощь в трудоустройстве.

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