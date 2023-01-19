Реклама
Прямой эфир
Армия
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после схода 20 грузовых вагонов
Мир
Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»
Общество
В Хабаровске прошли крещенские купания в 30-градусный мороз
Общество
В РФ участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями
Мир
В ЕС подготовят юридические механизмы для конфискации российских активов
Мир
На Украине могут создать аварийные бригады для отключения света в домах
Экономика
Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию
Мир
WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Европейский бизнес не захотел разрывать отношения с РФ
Сюжет:

Москвичей предупредили о пасмурной погоде и ночных заморозках в выходные

«Яндекс Погода»: пасмурная погода и ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время ожидаются в Москве в предстоящие выходные. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «Яндекс Погоды» в четверг, 19 января.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», утром 21 января жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –2 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 2,5 метра в секунду. В воскресенье, 22 января, в Москве похолодает, среднесуточная температура составит –5», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Как уточняют эксперты, утром 21 января скорость ветра составит 2,4 м/с, а вечером — 2,8 м/с. Ночью москвичей ждут небольшие заморозки до –5…–6.

В воскресенье, 22 января, также ожидается пасмурная погода. Утром в городе будет до –6, днем — до –4. К ночи температура воздуха в Москве опустится до –9 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. При этом только в Ростове-на-Дону в субботу будет плюсовая температура — в среднем +5 градусов.

В сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Красноярске (–31), Новосибирске (–20) и Омске (–10).

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Крещение, 19 января. Так, прогнозируется плюсовая температурой до 5 градусов, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра ощущаться будет холоднее.

Кроме того, по словам синоптика, это тепло «не вызывает отклика в душе», потому что воздух будет насыщен влагой, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023