Москвичей предупредили о пасмурной погоде и ночных заморозках в выходные

Пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время ожидаются в Москве в предстоящие выходные. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «Яндекс Погоды» в четверг, 19 января.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», утром 21 января жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –2 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 2,5 метра в секунду. В воскресенье, 22 января, в Москве похолодает, среднесуточная температура составит –5», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Как уточняют эксперты, утром 21 января скорость ветра составит 2,4 м/с, а вечером — 2,8 м/с. Ночью москвичей ждут небольшие заморозки до –5…–6.

В воскресенье, 22 января, также ожидается пасмурная погода. Утром в городе будет до –6, днем — до –4. К ночи температура воздуха в Москве опустится до –9 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. При этом только в Ростове-на-Дону в субботу будет плюсовая температура — в среднем +5 градусов.

В сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Красноярске (–31), Новосибирске (–20) и Омске (–10).

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Крещение, 19 января. Так, прогнозируется плюсовая температурой до 5 градусов, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра ощущаться будет холоднее.

Кроме того, по словам синоптика, это тепло «не вызывает отклика в душе», потому что воздух будет насыщен влагой, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.