Кучера заявил о гордости за свою гражданскую позицию после интервью Дудю

Актер Оскар Кучера заявил, что гордится своей гражданской позицией и не ожидал столько поддержки после интервью Юрию Дудю (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Юрия Дудя). Об этом он сообщил 18 января.

«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что [я] поддерживаю наших парней [в зоне спецоперации], так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — приводит слова ведущего «РИА Новости».

Интервью было опубликовано 16 января на YouTube и стало активно обсуждаться пользователями площадки, так как Кучера стал первым гостем блогера, поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса.

Объясняя свое согласие на интервью, актер пояснил, что хотел продемонстрировать иное мнение, нежели у «либерально настроенных товарищей». Кучера подчеркнул, что не получил «ни копейки» за участие.

Также он отметил, что перед интервью была договоренность обсудить его актерскую карьеру, музыку и гражданскую позицию, однако по итогу всё вышло совсем по-другому.

По состоянию на 18 января интервью собрало почти 10 млн просмотров.

Юрий Дудь был внесен в список СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. 7 июня блогер подал административный иск к российскому Минюсту, однако суд ставил решение в силе.