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Дудя и Шульман признали иноагентами

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман
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Министерство юстиции России в пятницу, 15 апреля, опубликовало обновленный реестр физических лиц, признанных иностранными агентами.

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В список вошли журналисты Юрий Дудь, Карен Шаинян и Кирилл Кругликов, политолог Екатерина Шульман, психотерапевт Мария Сабунаева, общественники Регина Дзугкоева и Роман Доброхотов, а также художник-карикатурист Сергей Елкин.

Ранее, 5 апреля, в реестр физических лиц — иностранных агентов были включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. Отмечалось, что они осуществляют политическую деятельность в интересах Украины.

До этого, 1 апреля, Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Он получил широкую известность благодаря прозвищу Маэстро, которое породило множество мемов в Рунете.

4 марта в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации по защите Донбасса.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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