Юрий Дудь подал административный иск к Минюсту России
Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал административный иск к российскому Минюсту.
Информация об этом опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы. Из сообщения следует, что Лефортовский суд зарегистрировал заявление 1 июня.
Уточняется, что беседа по иску назначена на 16 июня.
Дополнительная информация об иске не приводится.
15 апреля Минюст опубликовал обновленный реестр СМИ, признанных иностранными агентами, включив в список Юрия Дудя. Также в перечень попали журналисты Карен Шаинян и Кирилл Кругликов, политолог Екатерина Шульман и другие.