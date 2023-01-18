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Мост через реку Куту в Приангарье откроют в декабре 2023 года

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Фото: Правительство Иркутской области
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В декабре 2023 года планируется сдать в эксплуатацию мост через реку Куту в Усть-Куте Иркутской области. Сейчас там проводится реконструкция. Работы начались по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время личного приема граждан в 2018 году.

Ход проведения ремонта проинспектировал региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. Темпы работ он назвал хорошими. Сейчас в Усть-Куте очень холодно, что позволяет наморозить реку и вывести на лед 40-тонные краны для монтажа пролетных строений, а также провести буровые работы для установки свай.

ИА IrkutskMedia уточняет, что мост разрушился во время ледохода в 2013 году. Обрушилась русловая опора и два пролетных строения.

Реконструкцию проводит «Дорожная служба Иркутской области» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию проекта направлен 641 млн рублей.

Длина переправы составит 169 м, а подходов — 100 м. Рабочие обустроят две полосы движения по 3,5 м с асфальтобетонным покрытием.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в Иркутской области продолжится расселение аварийного жилья в районе Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В этом году на эти цели предусмотрено 456,6 млн рублей.

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