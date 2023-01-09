Более 450 млн рублей направят на расселение аварийного жилфонда в зоне БАМа
Власти Иркутской области намерены продолжить расселение аварийного жилья в районе Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В 2023 году на эти цели предусмотрено 456,6 млн рублей, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-служба регионального правительства.
Переселение людей из ветхих домов, расположенных в зоне БАМа на территории Приангарья, идет с опережением графика. В текущем году новым жильем планируется обеспечить еще 89 семей (240 человек).
«В 2022 году из аварийных домов и квартир уже переехали 155 человек, это 73 семьи, что на 10 семей превышает запланированный показатель. В результате расселено 3,1 тыс. кв. м аварийного жилья», — объяснил министр строительства региона Александр Галкин.
Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).