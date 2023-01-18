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Высшая ограда: экс-мэру Владивостока дали 16,5 года за взятки от ритуальщиков

Адвокаты рассчитывают на пересмотр дела, а в отрасли заявляют о необходимости ужесточения контроля
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка признали виновным в получении взяток на сумму более 38 млн рублей — экс-градоначальник приговорен к 16,5 года лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей. Такое решение 18 января принял Ленинский районный суд города. По данным следствия, деньги Гуменюк получал за покровительство ритуальному и строительному бизнесу. В основу обвинения легли показания Сергея Сиротина — близкого друга экс-мэра, которого ранее уже осудили за посредничество в получении этих взяток. Эксперты напоминают, что ранее Верховный суд РФ не раз занимал позицию, согласно которой показания единственного свидетеля не являются достаточным доказательством вины. Это, считают юристы, дает защите Гуменюка шансы на пересмотр дела. Одновременно с этим представители отрасли не отрицают: ритуальный бизнес на местах нередко уходит в тень. Причина тому, по их мнению, кроется в системе контроля над сферой, усиливать который необходимо на федеральном уровне.

Не ради денег?

Ленинский районный суд Владивостока 18 января вынес приговор бывшему мэру города Олегу Гуменюку. Чиновника обвиняли в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На момент его ареста — 4 октября 2021 года — в деле фигурировала сумма в 19,5 млн рублей, но к концу расследования она выросла до 38 млн. Гособвинитель попросил для экс-градоначальника 17 лет колонии, суд назначил наказание в виде 16,5 года колонии строгого режима и штрафа в 150 млн рублей. Также ему запретили на 12 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Высшая ограда
бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Приговор бывший мэр воспринял спокойно, а когда услышал срок, улыбнулся и закивал головой. Когда осужденного выводили из зала, он назвал решение судилищем, а уже в коридоре успел коротко прокомментировать назначенное наказание.

— Я не ожидал, конечно, 16 лет… Ни одного доказательства нет. Действительно, будем обжаловать, будем бороться, — заявил бывший мэр. — В моем деле нет ни одного свидетеля, кроме Сергея Сиротина, –— это человек, который 15 лет был моим другом. Ни одного телефонного разговора, ни одного свидетеля, кроме человека, который меняет свои показания в суде.

Адвокат осужденного от комментариев по поводу решения суда категорически отказался.

Дело о взяточничестве включает два эпизода: о покровительстве ритуальному бизнесу и лоббировании строительного. По данным следствия, «с 2019 по 2021 год экс-глава Владивостока регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг». Общая сумма, согласно обвинительному заключению, составила 31,2 млн рублей. Покровительство же заключалось в том, чтобы оберегать муниципальное ритуальное предприятие «Некрополь» от проверок и закрывать глаза на его деятельность, считает следствие.

Высшая ограда
МУПВ «Некрополь»

Офис МУПВ «Некрополь»

Фото: 2gis.ru

По второму эпизоду чиновник получил еще 6,9 млн рублей уже от представителей строительного бизнеса, уверено следствие. В 2016–2018 годах, еще до того как занять пост мэра, Олег Гуменюк возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края» — там он, как следует из материалов дела, создал неконкурентные условия для местных фирм. Взятки чиновник якобы принимал как деньгами, так и услугами — кому-то, например, предлагалось погасить долг сына бывшего градоначальника.

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До прихода на пост мэра Олег Гуменюк работал на высоких должностях и хорошо зарабатывал, но когда он пересел в кресло градоначальника, доход семьи сократился до 87 тыс. рублей в месяц, рассказывала СМИ супруга чиновника. По ее словам, лишь спустя месяцы работы зарплата градоначальника поднялась до 160 тыс. На пост главы Владивостока, заявила она, Олег Гуменюк перешел не ради денег, а чтобы заниматься городом.

Ключевой свидетель

Посредником во взяточничестве следствие считает предпринимателя и близкого друга Олега Гуменюка Сергея Сиротина. Бизнесмен тоже попал под следствие, но заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение — обычно это предполагает меньший срок в обмен на подробные показания. Сергей Сиротин стал основным свидетелем обвинения, его показания помогли следствию довести дело Олега Гуменюка до суда.

На одном из заключительных судебных заседаний во время прений сторон адвокат экс-мэра заявил, что дело «Некрополя» «практически полностью» основано на словах Сергея Сиротина. По мнению защитника, обвинение не может строиться на показаниях одного человека.

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Фото: Vladnews.ru
Сергей Сиротин
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Благодаря досудебному соглашению Сергею Сиротину удалось изменить собственную меру пресечения сперва на домашний арест, а потом и вовсе на подписку о невыезде, считает адвокат. Кроме того, изменился и статус Сиротина — в итоге его признали не участником схемы, а посредником, и в ноябре 2022 года приговорили к четырем годам строгого режима и штрафу 62,5 млн рублей.

Также защита отметила: способность Сиротина критически оценивать ситуацию и свои поступки может вызывать сомнения — ранее Сергей Сиротин попал в ДТП и получил тяжелую черепно-мозговую травму. В ходатайстве о проведении свидетелю судебно-психиатрической экспертизы суд отказал.

Защита Гуменюка указывала и на противоречия в словах Сергея Сиротина. В качестве примера адвокаты приводили данные им во время следствия показания о том, что экс-директору «Некрополя» Игорю Бабынину (приговорен к штрафу в 1,5 млн рублей за посредничество в передаче взятки) покровительство не требовалось: дела у компании и так шли хорошо. Уже на суде Сиротин сообщил, что 1,5 млн рублей в месяц были платой за возможность стать монополистом на рынке ритуальных услуг. Указать, когда и где деньги передавались бывшему градоначальнику, утверждает адвокат, Сергей Сиротин не смог.

Высшая ограда
экс-директор «Некрополя» Игорь Бабынин

Экс-директор «Некрополя» Игорь Бабынин

Фото: Youtube.com
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Олег Гуменюк вину во взяточничестве не признал и обвинил бывшего друга в предательстве.

— Я его знал 15 лет и не ожидал от него такой клеветы. В моем деле есть все доказательства: я не делал того, что в нем написано, — заявил бывший мэр.

Суровый приговор

При этом — даже с учетом тяжести 290-й статьи — срок, назначенный Олегу Гуменюку, чрезмерно высок, считает вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов.

— Дело, вероятно, не ограничится первой инстанцией: есть шанс смягчения приговора вышестоящими судами. Также показания единственного свидетеля по общему правилу не являются достаточным доказательством. Такую позицию неоднократно занимал и Верховный суд РФ по результатам рассмотрения конкретных дел, — подчеркнул в беседе с «Известиями» юрист.

Высшая ограда
Вынесение приговора Олегу Гуменюку

Вынесение приговора Олегу Гуменюку

Фото: vl.ru
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Дело, скорее всего, дойдет до кассации, считает адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Марина Эрзя. Любое обвинение, по ее словам, должно основываться на совокупности не противоречащих друг другу доказательств, а не на показаниях лица, «имеющего мотивы для оговора с целью смягчения наказания».

— При таком подходе любой человек может стать жертвой оговора. Поэтому дополнительное расследование точно не помешает, — добавила Марина Эрзя.

«Эффективные люди»

Появление теневого ритуального бизнеса — результат неправильно выстроенной системы контроля за похоронной сферой, заявил «Известиям» председатель регионального общественного объединения «Профсоюз работников ритуальных служб» Антон Авдеев.

Высшая ограда
МУПВ «Некрополь»

Офис МУПВ «Некрополь»

Фото: 2gis.ru
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— Практика показывает: руководители местных органов власти порой либо относятся к ритуальной деятельности халатно, пуская ее на самотек, либо превращают эту сферу в бизнес. Если посмотреть по регионам, где и какой орган курирует похоронную службу, то они везде будут разные — от ЖКХ и дорожного строительства и благоустройства до департаментов торговли и услуг, — отметил эксперт.

На муниципальные похоронные предприятия возложен гарантированный перечень работ по погребению и содержанию захоронений. Нередко источником их дохода становится население, добавил Антон Авдеев.

— Глав городских администраций ежегодно вызывает совет местных депутатов с вопросом, почему похоронное предприятие убыточно. В итоге сажают на место директора «эффективного человека», который превращает ритуальные услуги в бизнес, зарабатывая буквально на всем, — пояснил эксперт.

По его словам, самой доходной статьей теневого похоронного бизнеса можно назвать торговлю кладбищенской землей.

Высшая ограда
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— Людей часто ставят в такое положение, что за «хорошее» место захоронения им приходится платить, причем порой немалые деньги. В противном случае их родные рискуют быть похороненными в таком месте, что оставшимся в живых становится стыдно, — подчеркнул председатель профсоюза.

При этом, как известно, продавать место на кладбище незаконно, так что руководители МУП договариваются с местными чиновниками о «взаимовыгодном сотрудничестве», добавил эксперт.

Проблему теневого бизнеса можно решить, усилив федеральный контроль за похоронной деятельностью, считает Антон Авдеев. Нужен муниципальным ритуальным предприятиям и свой источник финансирования — например, фонд с системой обязательных проверок. Возможно, тогда поводов брать и давать взятки в этой сфере станет меньше, уверен представитель отрасли.

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