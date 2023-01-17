Два подростка погибли после падения с 22-этажного дома в Москве
Два подростка погибли в результате падения с многоэтажки жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили 17 января в экстренных службах города.
«На улице Знаменские Садки в районе Северное Бутово произошло падение с 22-этажного жилого дома двух молодых людей — парня и девушки», — передает сообщение «РИА Новости».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего и личности погибших выясняются.
Ранее в этот день 11-летний школьник выпал из окна девятого этажа на западе Москвы. По данным «Известий», мальчик выжил. Он был госпитализирован.