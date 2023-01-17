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В Москве школьник выпал из окна девятого этажа и остался жив

Школьник выжил после падения из окна девятого этажа на западе Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Одиннадцатилетний школьник выпал из окна девятого этажа на западе Москвы. Об этом во вторник, 17 января, сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером во вторник на улице Большая Очаковская.

После падения мальчик выжил. Он был госпитализирован в одно из медучреждений столицы. Информация о его состоянии не приводится.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что ученик девятого класса выжил после падения из окна квартиры на восьмом этаже в Москве. Инцидент произошел в Борисовском проезде. Первым подростка обнаружил сосед. Мужчина отправился домой за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, однако мальчик уже встал на ноги и направился домой.

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