Реклама
Прямой эфир
Культура
Сиквел «Аватара» собрал в мировом прокате более $1 млрд
Общество
Космонавты украсили МКС к Новому году
Авто
Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Экономика
Оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале снижаются
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
ДТЭК сообщила о существенном повреждении оборудования одной из украинских ТЭС
Армия
ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Мир
Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

Московский школьник выжил после падения с восьмого этажа

Московский школьник после падения с восьмого этажа встал и пошел домой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ученик девятого класса выжил после падения из окна квартиры восьмого этажа. Информация об этом 29 декабря поступила «Известиям».

Инцидент произошел в Борисовском проезде. По информации источника, подросток поссорился с мамой и отчимом: в школе он получал плохие оценки, а дома родители запретили ему играть в компьютерные игры из-за низкой успеваемости.

Школьник находился в своей комнате, его мама и отчим были заняты домашними делами и даже не сразу узнали, что он выпал из окна.

Первым подростка обнаружил сосед, он услышал звук падения в снег. Обернувшись, мужчина увидел школьника и побежал домой за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, однако мальчик уже встал на ноги и направился домой.

Сосед проводил школьника до подъезда и завел домой. Отчим вызвал медиков, школьник госпитализирован.

В ноябре в столице школьник выпал из окна 16-го этажа. Подростка обнаружили без сознания, медики констатировали его смерть. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022