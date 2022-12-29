Московский школьник выжил после падения с восьмого этажа

В Москве ученик девятого класса выжил после падения из окна квартиры восьмого этажа. Информация об этом 29 декабря поступила «Известиям».

Инцидент произошел в Борисовском проезде. По информации источника, подросток поссорился с мамой и отчимом: в школе он получал плохие оценки, а дома родители запретили ему играть в компьютерные игры из-за низкой успеваемости.

Школьник находился в своей комнате, его мама и отчим были заняты домашними делами и даже не сразу узнали, что он выпал из окна.

Первым подростка обнаружил сосед, он услышал звук падения в снег. Обернувшись, мужчина увидел школьника и побежал домой за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, однако мальчик уже встал на ноги и направился домой.

Сосед проводил школьника до подъезда и завел домой. Отчим вызвал медиков, школьник госпитализирован.

В ноябре в столице школьник выпал из окна 16-го этажа. Подростка обнаружили без сознания, медики констатировали его смерть. Возбуждено уголовное дело.