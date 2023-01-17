На Украине заявили о крупном поражении своей разведки

Главное управление разведки министерства обороны Украины не смогло предупредить власти страны о новых ракетных ударах по стратегическим объектам. Об этом заявил советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот (глава ГУР МО Украины Кирилл. — Ред.) Буданов. [Они ничего не знали о том], что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно», — сказал он на своем YouTube-канале.

Соскин указал, что энергетическая система Украины почти вся выведена из строя и на сегодняшний день «еле держится». А в случае морозов «всё полностью рухнет», отметил он.

Ранее во вторник Соскин также заявил о неспособности украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) поразить российские ракеты. Именно по этой причине центры принятия решений в Киеве находятся под постоянной угрозой, указал он.

14 января российские войска нанесли очередной ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По сообщению Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

В тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в пяти областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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