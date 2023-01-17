Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ
Мир
СМИ сообщили о кризисе среднего возраста у Ким Чен Ына
Общество
В Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после посещения кафе
Общество
В Крещенскую ночь инспекторы ГУСТ проследят за чистотой зон у купелей
Мир
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Перу из-за протестов
Мир
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания в республике
Политика
Путин назвал 2022 год сложным для России
Мир
Число отказавшихся от лечения из-за высоких цен американцев достигло 38%
Мир
ВСУ готовят фортификационные сооружения на границе с Белоруссией
Экономика
ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей
Мир
ЕК намерена с марта ежемесячно переводить Украине по €1,5 млрд кредитов
Сюжет:

На Украине заявили о крупном поражении своей разведки

Советник экс-президента Украины Соскин указал на поражение разведки страны от России
0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление разведки министерства обороны Украины не смогло предупредить власти страны о новых ракетных ударах по стратегическим объектам. Об этом заявил советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

Темные дела: почему украинская энергетика никогда не восстановится
В Киеве заявили об огромном дефиците электричества

«Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот (глава ГУР МО Украины Кирилл. — Ред.) Буданов. [Они ничего не знали о том], что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно», — сказал он на своем YouTube-канале.

Соскин указал, что энергетическая система Украины почти вся выведена из строя и на сегодняшний день «еле держится». А в случае морозов «всё полностью рухнет», отметил он.

Ранее во вторник Соскин также заявил о неспособности украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) поразить российские ракеты. Именно по этой причине центры принятия решений в Киеве находятся под постоянной угрозой, указал он.

14 января российские войска нанесли очередной ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По сообщению Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

В тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в пяти областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023