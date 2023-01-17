На Украине признали невозможность сбить российские ракеты

Олег Соскин, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, заявил о неспособности украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) поразить российские ракеты. Именно по этой причине центры принятия решений в Киеве находятся под постоянной угрозой.

«Оказывается, их (российские ракеты. — Ред.) не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — сообщил он 16 января на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, российские военные запросто могут уничтожить здание администрации президента Украины Владимира Зеленского, а также главные узлы веток власти. Кроме того, удары по Киеву ранее продемонстрировали, что ПВО страны не способна защитить столицу и другие города.

14 января ВС России нанесли очередной ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные также уничтожили подразделения 14-й и 92-й механизированных украинских бригад в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).

В этот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Он уточнил, что аварийные отключения электроснабжения происходят в большинстве регионов. Следующие дни, по его словам, будут трудными

Как рассказала жительница Харькова «Известиям», после ударов в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен весь город, работа метро прекращена.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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