Врач рассказала о противопоказаниях к купанию в проруби

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина 18 января рассказала «Известиям» о противопоказаниях к купанию в проруби.

«Противопоказано прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нарушения ритма сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и проч), тяжелым сахарным диабетом 1 и 2 типов; людям с тяжелыми проявлениями кожных заболеваний (псориаз, экзема)», — сказала она.

Людям с астмой, острыми инфекционными заболеваниями (ОРИ, новая коронавирусная инфекция, грипп) также следует воздерживаться от крещенских купаний, добавила специалист.

«В целом при наличии обострения хронических заболеваний окунаться в ледяную воду также не рекомендуется. Людям с заболеваниями психиатрического профиля также не рекомендуется. Беременность также противопоказание», — сказала она.

По словам Фокиной, не рекомендуется купаться в ледяной воде при температуре воздуха ниже –20...–25 градусов.

Эксперт также рассказала, что перед купанием нужно проконсультироваться с врачом о наличии противопоказаний.

«Купание должно быть только в оборудованных и специально отведенных местах, нужно иметь с собой теплые сухие вещи, чтобы одеться позже. Перед погружением нужно размяться. Не рекомендуется погружаться в ледяную воду в состоянии опьянения. Подготовка может заключаться также в приеме холодного душа или ледяных ванн», — сказала Фокина.

Накануне главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева заявила, что окунаться в прорубь на Крещение также не стоит детям до трех лет. Врач указала, что резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Поэтому максимум, что можно сделать, — обтереть малыша водой.