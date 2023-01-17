Семь участников СВО получили протезы от проекта Народного фронта

Семь участников специальной военной операции (СВО), получившие в ходе боев серьезные травмы, получили новые протезы от проекта Народного фронта. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе организации.

У шестерых бойцов были ампутированы голени, а у седьмого стопа. Благодаря новым протезам они смогут вернуться к полноценной жизни.

Ветераны стали участниками первого реабилитационного лагеря «Перезагрузка» от Народного фронта. После его окончания начались процедуры по изготовлению индивидуальных протезов. Московскими врачами-протезистами были сняты первые замеры их ног. На время их изготовления и реабилитационных мероприятий участники проекта были размещены в специализированных социальных квартирах в Москве.

На этот период бойцам было обеспечено культурно-досуговая программа. Сами протезы были изготовлены при финансовой поддержке АНО «Технологии возможностей» в рамках проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО», реализуемым Народным фронтом.

«Одна из основных задач нашего проекта — вернуть ребят, получивших тяжелые ранения и ампутации, в социум и дать возможность найти себя в обычной гражданской жизни. ‹...› Наши специалисты оставили ветеранов в Москве и сделали все «под ключ»: нашли спонсоров, сделали все замеры, провели протезирование и реабилитацию в «школе ходьбы», — сказала член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

Она также отметила, что работа по этому направлению будет продолжена.

Один из участников лагеря, ветеран спецоперации Анатолий Литвинов выразил благодарность за протез Народному фронту и другим организация, оказавшим поддержку в это вопросе.

«Протез сделали — отличный, хожу целый день, как на своей ноге. Свою, конечно, не заменит, но получился самый для меня оптимальный вариант. Бегать еще не бегаю, но уже приседаю. Все классно!» — сказал он.

13 января президент России Владимир Путин поручил создать центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников СВО. В ноябре глава государства назвал героями всех участников спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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