В Нижнем Новгороде сотрудница пункта Ozon напала на ребенка клиентки

В Нижнем Новгороде уволили сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon после агрессивного отношения к клиентке и применения физической силы, сообщили 17 января в пресс-службе компании.

Видеозапись агрессивной сотрудницы ПВЗ распространилось ранее в этот день в Telegram-каналах.

На кадрах видно, что в ПВЗ пришли забрать оплаченный товар две взрослые женщины и ребенок. Однако девушка отказалась выдавать товар и начала выгонять посетителей из пункта выдачи, позволяя себе нецензурно выражаться в их адрес. Кроме того, увидев, что происходящее снимает ребенок, она бросилась на него, чтобы отобрать телефон.

«Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений. Мы осуждаем поведение оператора пункта и незамедлительно приняли меры — на данный момент сотрудник больше не работает в пункте», — говорится в официальном комментарии компании.

Там также отметили, что принесли клиентке извинения за случившиеся и начислили ей в качестве компенсации бонусные баллы на любые покупки, а также отправили подарок ребенку.

В начале января житель Санкт-Петербурга набросился на сотрудника продуктового магазина с ножом после неудавшейся попытки украсть конфеты. Он был задержан правоохранителями.